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Hormuz, le trattative Usa-Iran fanno rialzare le borse europee

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La possibilità di accordo fra Usa e Iran, assieme alla sospensione dalla missione Project Freedom, hanno provocato un netto rialzo per le Borse europee che seguono la scia di Wall Street e dei listini asiatici. Gli investitori guardano quindi positivamente gli ultimi sviluppi.

Dopo i primi minuti di scambi, stamattina Francoforte segnava +1,20% e ha poi raggiunto il +2,15%, mentre Parigi che era partita da +0,89% ha poi toccato i +3%. Bene anche Amsterdam, Madrid e Wall Street.

 

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