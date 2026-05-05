L'attacco di Donald Trump: "Il Papa mette in pericolo molti cattolici"

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05 maggio 2026 a

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Il presidente americano, Donald Trump, è tornato ad attaccare il Papa accusandolo "di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone". In un'intervista al Salem News Channel, il capo della Casa Bianca ha affermato: "Lui ritiene che sia ok per l'Iran avere un'arma nucleare e non credo sia una cosa buona. Credo che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte altre persone". Le affermazioni di Trump arrivano a due giorni della visita del suo segretario di Stato, Marco Rubio, in Vaticano dove sarà ricevuto da Papa Leone XIV. L'intenzione della visita - a quanto si apprende - è anche quella di riallacciare i rapporti dopo lo scontro dialettico che si era verificato a Pasqua.

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Poi Trump ha affrontato anche il tema della stabilità in Iran. "Se il popolo iraniano avesse delle armi, combatterebbe. Ne sono convinto. Deve avere delle armi e penso che ne stia ricevendo alcune. Non appena le avrà combatterà". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando a Salem News Channel. "Non si può essere disarmati contro persone con l'Ak-47. Hanno perso 42 mila persone nelle prime due settimane", ha evidenziato il capo della Casa Bianca.