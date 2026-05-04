Iran, la promessa di Bessent: "Usa hanno il controllo, stiamo liberando Hormuz"

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04 maggio 2026 a

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Gli Stati Uniti hanno il "controllo assoluto" dello Stretto di Hormuz e lo "stanno riaprendo". Lo ha affermato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, in un'intervista a Fox News. Le forze armate americane "rispondono al fuoco solo quando vengono attaccate", ha aggiunto, sottolineando come quello attuale sia il "momento giusto" per i partner internazionali per intensificare la pressione sull'Iran.

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"Gli iraniani stanno cercando di limitare la libertà di navigazione internazionale nello Stretto di Hormuz mentre gli Stati Uniti lo stanno riaprendo - ha detto Bessent - Gli iraniani non hanno il controllo dello stretto. Noi abbiamo il controllo assoluto dello stretto". "La loro economia è in caduta libera e tutti dicono che hanno un'elevata capacità di sopportare le difficoltà. Beh, i loro soldati non avranno una grande capacità di sopportare il fatto di non essere pagati", ha concluso.