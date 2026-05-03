Marocco, due soldati americani dispersi nel deserto del Sahara

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Angela Bruni 03 maggio 2026 a

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Due soldati statunitensi risultano dispersi nel Sahara. Stavano partecipando ad una esercitazione militare in Marocco quando si sono perse le tracce, rende noto l'Africom, il Comando Usa perl'Africa. Gli Stati Uniti, il Marocco e gli altri paesi partecipanti all'esercitazione African Lion hanno avviato le operazioni di soccorso. "L'incidente è oggetto di indagine e le ricerche sono in corso", si legge in una nota. L'incidente è avvenuto vicino all'area di addestramento di Cap Draa, nei pressi di Tan Tan. L'esercitazione militare, iniziata ad aprile, si svolge in quattro paesi, tra cui Tunisia, Ghana e Senegal. African Lion, che si tiene dal 2004, è la più grande esercitazione militare congiunta annuale nel Continente Nero vi partecipano alti ufficiali militari degli Stati Uniti e dei suoi principali alleati. L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e affinare la preparazione delle forze partecipanti ad affrontare le crisi globali.