La minaccia dell'Iran: "Azione militare senza precedenti se continua il blocco"

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29 aprile 2026 a

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L'Iran condurrà "un'azione militare senza precedenti" se dovesse proseguire il blocco navale imposto dagli Stati Uniti contro i suoi porti. L'ha sottolineato una fonte di alto livello della sicurezza iraniana citata da Press Tv. "Il prosieguo della pirateria navale americana presto sarà affrontata con un'azione militare senza precedenti", ha dichiarato la fonte, rimasta anonima. "La moderazione mostrata dalle forze armate iraniane aveva l'obiettivo di dare una possibilità alla diplomazia. Sarà necessaria una risposta dura se Washington continuerà il suo blocco navale illegale dello Stretto di Hormuz", ha aggiunto la fonte.

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"Se gli Stati Uniti dovessero commettere un altro errore di valutazione e attaccare la Repubblica Islamica dell'Iran, la Marina dei Guardiani della Rivoluzione metterà in campo le sue nuove carte, anche nella localizzazione intelligente dei bersagli, e ridurrà in cenere le gigantesche navi da guerra del regime criminale con il fuoco della sua ira, mettendole fuori uso". L'ha dichiarato il vice comandante per gli Affari politici dei Pasdaran, Mohammad Akbarzadeh, in un discorso pronunciato a Minab, teatro lo scorso 28 febbraio di un raid su una scuola costato la vita ad almeno 165 persone, in gran parte studentesse. L'Iran "farà leva anche sugli altri suoi strumenti di potere di cui dispone, attivandoli sui vari fronti della resistenza", ha aggiunto Akbarzadeh, citato dall'agenzia di stampa Fars.