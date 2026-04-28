Iran: "Pronti a condividere le nostre capacità di difesa con Russia e Cina"

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Andrea Riccardi 28 aprile 2026 a

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L'Iran è pronto a condividere le proprie capacità in materia di armamenti e difesa con "i paesi indipendenti, in particolare i membri dello Sco, l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Lo ha dichiarato il viceministro della Difesa iraniano Reza Talaei-Nik. "Siamo pronti a condividere l'esperienza della sconfitta americana con gli altri membri dell'organizzazione", ha affermato durante una riunione dei ministri della difesa dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai tenutasi in Kirghizistan. Il funzionario iraniano ha recentemente avuto colloqui con personale della difesa russo e bielorusso, i quali hanno sottolineato la volontà di continuare a cooperare con Teheran.

L'Iran ha poi sostenuto che gli Stati Uniti non sono più nella posizione di "dettare" la propria politica ad altre nazioni, mentre Washington valuta una nuova proposta di Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa iraniano, Reza Talaei-Nik, aggiungendo che Washington deve "accettare di abbandonare le sue richieste illegali e irragionevoli". La dichiarazione arriva mentre l'amministrazione americana sta esaminando una proposta avanzata da Teheran che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz in cambio del rinvio dei colloqui sul programma nucleare iraniano in una fase successiva.