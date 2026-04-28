Petrolio, gli Emirati Arabi lasciano l'Opec dopo 59 anni. Vittoria di Trump

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Leonardo Ventura 28 aprile 2026 a

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Gli Emirati Arabi Uniti escono dall'Opec, una vittoria per Donald Trump, mentre il cartello petrolifero si indebolisce. Il presidente degli Stati Uniti ha accusato l'organizzazione di "derubare il resto del mondo" gonfiando i prezzi del greggio. Con la crisi dovuta alla guerra tra Usa, Israele e Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz ( da cui transita il 20% del petrolio mondiale), il governo di Abu Dhabi ha annunciato che a maggio uscirà dall'organizzazione che riunisce i paesi produttori e che, nonostante i disaccordi interni, si è sempre mostrata unità sul fronte esterno. I giornali economici lo deginiscono "un duro colpo per il gruppo e per il suo leader di fatto, l'Arabia Saudita, nel contesto dello shock energetico globale causato dal conflitto in Medio Oriente. L'uscita degli Emirati Arabi Uniti, membro storico dell'Opec, potrebbe indebolire il gruppo

Il ministero dell'Energia emiratino ha affermato che la decisione conferirà maggiore "flessibilità" ed è in linea con la "visione strategica ed economica a lungo termine" del Paese, entrato a far parte dell'Opec nel 1967 tramite l'Emirato di Abu Dhabi e rimasto nell'organizzazione anche dopo la formazione, nel 1971, dell'Emirati Arabi Uniti. L'uscita diventerà effettiva venerdì. La decisione viene definita una "grande vittoria" per Trump, che aveva accusato l'organizzazione di "imporre al resto del mondo" prezzi del petrolio elevati. La decisione è giunta dopo che gli Emirati Arabi Uniti, uno dei più importanti alleati di Washington nel Golfo, hanno criticato gli altri Stati arabi per non aver fatto abbastanza per proteggerli dai numerosi attacchi iraniani durante il conflitto in Medio Oriente.