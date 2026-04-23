Portaerei George Bush arrivata in Medio Oriente

23 aprile 2026 a

a

a

La portaerei americana Uss George H.W. Bush (CVN-77) è entrata nell'area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) nel Medio Oriente, accompagnata da tre cacciatorpediniere classe Arleigh Burke e da una nave di supporto logistico, nell'ambito di un gruppo d'attacco navale. Nel dispositivo sono inclusi i cacciatorpediniere USS Ross (DDG-71), USS Donald Cook (DDG-75) e USS Mason (DDG-87), oltre alla nave di supporto rapido USNS Arctic (T-AOE-8).

Iran, estesa la tregua. Ma la squadra negoziale di Teheran resta divisa

Intanto la Marina statunitense ha attualmente 19 navi in Medio Oriente tra cui 2 portaerei e 7 navi nell'Oceano Indiano, ha dichiarato un funzionario statunitense. Il 13 aprile le forze armate statunitensi hanno iniziato ad applicare un blocco navale ai porti iraniani, impiegando gran parte di queste risorse e, fino a oggi, hanno già deviato il traffico di almeno 33 navi. Le forze statunitensi hanno inoltre abbordato almeno tre navi, di cui due nell'Oceano Indiano, a circa 2.000 miglia dal Golfo Persico. L'abbordaggio più recente è avvenuto nella notte, quando le forze statunitensi hanno abbordato una "nave apolide soggetta a sanzioni" che trasportava petrolio dall'Iran nell'Oceano Indiano, come annunciato dal Dipartimento della Difesa. Le due portaerei attualmente presenti nella zona sono la USS Abraham Lincoln e la USS Gerald R.Ford.