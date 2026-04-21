Trump dà un'ultima chance all'Iran: tregua estesa fino al termine dei negoziati

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Andrea Riccardi 22 aprile 2026 a

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Donald Trump ha annunciato unilateralmente la proroga della tregua con l'Iran, nel bel mezzo di frenetici sforzi per riportare le due parti al tavolo dei negoziati. Ore dopo aver annunciato che "si aspettava di bombardare", il presidente degli Stati Uniti ha adottato un tono nettamente diverso in un post sulla piattaforma Truth Social, affermando che avrebbe esteso il cessate il fuoco fino a quando i negoziatori iraniani non avessero presentato una proposta di pace. La scadenza dell'ultimatum era fissata per oggi alle 20, ora di Washington. "Considerato il grave stato di frammentazione del governo iraniano, cosa peraltro non inaspettata, e su richiesta del feldmaresciallo Asim Munir e del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, ci è stato chiesto di sospendere l'attacco all'Iran fino a quando i suoi leader e rappresentanti non saranno in grado di presentare una proposta unitaria", ha scritto Trump. "Ho quindi ordinato alle nostre Forze Armate di continuare il blocco e, per tutto il resto, di rimanere pronte e operative, e di conseguenza estenderò il cessate il fuoco fino a quando non verrà presentata la proposta e non si concluderanno i colloqui, in un senso o nell'altro".

La dichiarazione è arrivata in una giornata caotica in cui la prevista visita a Islamabad del vicepresidente americano J.D. Vance era stata rimandata e Trump aveva intensificato la retorica bellicosa, affermando che l'esercito era "pronto a entrare in azione". In precedenza, il presidente Usa aveva dichiarato alla rete televisiva statunitense Cnbc di non voler prolungare la tregua con Teheran, insistendo sul fatto che proprio gli Usa si trovassero in una posizione di forza e che "avrebbero ottenuto un ottimo accordo". Trump aveva già affermato che tra gli obiettivi di eventuali nuovi attacchi ci sarebbero state centrali elettriche e altre infrastrutture civili iraniane. Teheran sembrava non disposto a cedere alle minacce di Trump. Martedì sera la televisione di stato iraniana ha trasmesso un messaggio in cui si confermava che "nessuna delegazione era partita per Islamabad" e il capo negoziatore iraniano, il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, ha accusato il presidente degli Stati Uniti di voler trasformare il tavolo delle trattative in un "tavolo di resa". "Non accettiamo negoziati sotto l'ombra delle minacce", ha scritto in un post sui social media, aggiungendo che l'Iran si sta preparando "a svelare nuove carte sul campo di battaglia".

Un primo ciclo di colloqui a Islamabad, svoltosi 10 giorni fa, si è concluso senza alcun segno di accordo sul futuro dello Stretto di Hormuz, la via navigabile che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano e che l'Iran ha chiuso al traffico marittimo nelle prime fasi della guerra, interrompendo l'approvvigionamento di petrolio e gas per molti paesi. Fatih Birol, direttore generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, ha affermato che l'impatto combinato degli effetti del conflitto sul greggio, insieme agli effetti della guerra tra Russia e Ucraina sulle forniture di gas, rappresenta la più grande crisi della storia nei mercati energetici globali. La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno imposto un blocco ai porti iraniani per fare pressione su Teheran affinché riaprisse lo Stretto, e domenica hanno sequestrato una nave mercantile iraniana Martedì le forze statunitensi hanno intensificato l'operazione, abbordando una petroliera precedentemente sanzionata per il contrabbando di petrolio greggio iraniano in Asia. I dati di tracciamento della nave indicavano che l'imbarcazione si trovava nell'Oceano Indiano, tra lo Sri Lanka e l'Indonesia all'ora dell'intercettazione.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che le azioni degli Usa contro le due navi equivalgono a "pirateria in mare e terrorismo di Stato" e ha messo in dubbio la serietà di Washington nei negoziati. La chiusura dello stretto da parte dell'Iran minaccia una recessione globale e ha fornito a Teheran una potente arma strategica per contrastare la schiacciante superiorità militare convenzionale dei suoi nemici. La guerra è iniziata il 28 febbraio con una prima ondata di bombardamenti da parte di Stati Uniti e Israele che ha ucciso la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei.

A Islamabad, i funzionari pakistani si sono detti fiduciosi che l'Iran riprenderà i colloqui, che rappresentano i negoziati di più alto livello tra i due Paesi dalla Rivoluzione islamica del 1979. Un portavoce ha dichiarato che il ministro degli Esteri pakistano, Ishaq Dar, ha incontrato martedì l'ambasciatore statunitense ad interim per sollecitare una proroga della tregua. Dar ha incontrato anche l'ambasciatore cinese, Paese chiave per gli scambi commerciali con l'Iran. "Il Pakistan ha compiuto sforzi sinceri per convincere la leadership iraniana a partecipare al secondo round di colloqui, e questi sforzi continuano", ha chiarito il ministro dell'Informazione pakistano, Attaullah Tarar. Nel fine settimana, l'Iran ha dichiarato di aver ricevuto nuove proposte da Washington, ma ha anche sottolineato che permane un ampio divario tra le parti. Tra le questioni che hanno fatto fallire l'ultimo round di negoziati figurano il programma iraniano di arricchimento dell'uranio, il sostegno a una serie di movimenti militanti che agiscono come gruppi per procura nella regione e la questione dello Stretto di Hormuz.

Trump ha affermato che l'Iran non aveva scelta e avrebbe partecipato ai colloqui. "Abbiamo distrutto la loro marina, abbiamo distrutto la loro aviazione, abbiamo eliminato i loro leader". Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente parlato di "cambio di regime" e ha affermato che coloro che sono ora al potere sono "molto più razionali". In un post sui social media pubblicato martedì, Trump ha chiesto ai leader iraniani di liberare otto donne che, a suo dire, rischiano l'esecuzione. "Apprezzerei moltissimo il rilascio di queste donne", ha scritto Trump su Truth Social. Il sito web ufficiale della magistratura iraniana, Mizan Online, ha affermato che Trump era stato "ingannato ancora una volta da notizie false" e che alcune delle donne erano state rilasciate, mentre altre avrebbero dovuto affrontare accuse che avrebbero portato alla reclusione.

Secondo Iran Human Rights, un'Ong con sede in Norvegia, le autorità iraniane hanno arrestato più di 3.600 persone con accuse legate alla guerra in corso, che vanno dalla condivisione di video con organi di stampa stranieri al possesso di terminali internet Starlink. Le autorità iraniane affermano che almeno 3.375 persone sono state uccise dall'inizio della guerra. Inoltre, 23 persone sono morte in Israele e più di una dozzina negli Stati arabi del Golfo Persico. Quindici soldati israeliani in Libano e 13 militari statunitensi hanno perso la vita. In Libano, martedì le autorità hanno aggiornato a 2.454 il bilancio delle vittime delle sei settimane di guerra tra Israele e Hezbollah. Venerdì è entrato in vigore un fragile cessate il fuoco di 10 giorni, che ha permesso ai soccorritori di recuperare e identificare i corpi nelle aree prima inaccessibili e prese di mira dall'offensiva israeliana. La scorsa settimana gli ambasciatori di Israele e del Libano si sono incontrati per i primi colloqui diplomatici diretti dopo decenni.