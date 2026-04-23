Usa, via il capo della Marina Phelan. Il retroscena: chiamava Trump scavalcando Hegseth

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Andrea Riccardi 23 aprile 2026 a

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Il Pentagono ha annunciato mercoledì che il più alto funzionario civile della Marina statunitense, John Phelan, lascerà il suo incarico "con effetto immediato", senza fornire alcuna spiegazione per la sua improvvisa partenza, in un momento in cui gli Stati Uniti sono impegnati in un conflitto con l'Iran. "Questo alto funzionario lascia l'amministrazione con effetto immediato", ha scritto il portavoce del Pentagono Sean Parnell in una dichiarazione su X, specificando che il suo vice, Hung Cao, assumerà ora la carica di capo ad interim del dipartimento. Secondo quanto hanno spiegato al Wall Street Journal fonti ben informate, il capo della Marina militare degli Stati Uniti è stato licenziato a causa della sua relazione troppo stretta con il presidente Donald Trump, che contattava in autonomia senza coordinarsi con il segretario alla Difesa, Pete Hegseth. L'allontanamento di Phelan, rimosso senza che venissero fornite spiegazioni, è giunto al termine di un crescendo di tensioni durato mesi con Hegseth e il suo vice, Steve Feinberg. Phelan aveva un rapporto molto diretto con Trump, che visitava spesso nel suo resort di Mar-a-Lago, e si era addirittura vantato, durante un'audizione al Congresso, di potergli telefonare nel cuore della notte per discutere di cantieristica navale. Un episodio che aveva oscurato notevolmente il clima era avvenuto lo scorso autunno, quando il capo della Marina aveva presentato un progetto per una nuova nave da guerra direttamente a Trump, scavalcando Hegseth, rivela il quotidiano. Fondatore e cofondatore di diverse società di investimento, Phelan "non capiva di non essere il capo", è la sintesi fornita da un'altra fonte ad Axios, "il suo compito è eseguire gli ordini ricevuti, non eseguire gli ordini che lui ritiene debbano essere dati".

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Quest'ultima partenza si aggiunge alla lista di alti ufficiali statunitensi licenziati, generalmente senza spiegazioni, dal ritorno di Trump alla Casa Bianca nel gennaio 2025. All'inizio di questo mese, nel pieno della guerra contro l'Iran, anche il Capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Randy George, è stato costretto a dimettersi da un giorno all'altro, senza che il Pentagono fornisse alcuna giustificazione. Altri due generali, David Hodne, capo del Comando per la Trasformazione e l'Addestramento dell'Esercito, e William Green Jr., capo del Corpo dei Cappellani dell'Esercito, subirono la stessa sorte. Già nel febbraio 2025, poco dopo il ritorno al potere di Trump, il Capo di Stato Maggiore Congiunto nominato dall'ex presidente democratico Joe Biden, il generale Charles "CQ" Brown, fu rimosso senza spiegazioni e sostituito da Dan Caine. Anche altri alti ufficiali, tra cui i capi della Marina e della Guardia Costiera, dell'agenzia di intelligence Nsa e il vice capo di stato maggiore dell'Aeronautica, furono rimossi dai loro incarichi.

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Pochi mesi dopo, a metà agosto, il capo di stato maggiore dell'Aeronautica, il generale David Allvin, annunciò le sue improvvise dimissioni dopo due anni di mandato anziché quattro. A dicembre, l'ammiraglio Alvin Holsey, a capo del comando delle forze statunitensi per il Sud e Centro America, seguì la stessa sorte, dopo un solo anno di mandato.