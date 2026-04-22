Ucraina, via libera al prestito Ue da 90 miliardi

22 aprile 2026 a

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Il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue ha approvato il prestito da 90 miliardi all'Ucraina e approvato il 20esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, finora bloccati dal veto ungherese. I provvedimenti ora saranno sottoposti alla procedura scritta, in vista dell'adozione definitiva da parte del Consiglio. Ma Kiev ha ottenuto un'altra vittoria. Come ha dichiarato stamattina su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "L'Ue ha chiesto all'Ucraina di riparare l'oleodotto Druzhba, distrutto dalla Russia. Lo abbiamo riparato".

Accanto alla riparazione, tuttavia, c'è l'interruzione delle forniture di petrolio kazako alla Germania proprio dall'oleodotto Druzhba, annunciata dalla Russia, a partire dal 1° maggio. A farlo sapere è il Ministero tedesco dell'Energia. Nello specifico, la filiale tedesca del gruppo statale russo Rosneft, Rosneft Deutschland, ha specificato che su istruzione del Ministero dell'Energia russo non sarà autorizzato alcun transito di petrolio greggio kazako attraverso l'oleodotto Druzhba attraverso il territorio della Federazione Russa verso la raffineria (tedesca) PCK.

La sospensione è stata confermata anche da Mosca, ma non è stata fornita una tempistica per l'eventuale ripresa delle forniture: "Dal 1° maggio - ha dichiarato il vice primo ministro russo Alexander Novak al Cremlino - i volumi di petrolio kazako precedentemente trasportati in Germania attraverso l'oleodotto Druzhba saranno infatti reindirizzati verso altre rotte logistiche disponibili. Ciò è dovuto alle attuali capacità tecniche".