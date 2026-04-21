Londra, re Carlo, William e Kate ricevono i centenari a Buckingham Palace in ricordo di Elisabetta II

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Angela Bruni 21 aprile 2026 a

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Re Carlo ha intonato con entusiasmo "Tanti auguri a te" per tre uomini e tre donne che festeggiavano il loro centesimo compleanno, proprio nel giorno in cui oggi sarebbe stato il centesimo compleanno di Elisabetta II. Il sovrano ha poi consegnato loro delle cartoline speciali firmate da lui e dalla regina Camilla e ha aiutato a tagliare una torta gigante che è stata distribuita al ricevimento a Buckingham Palace. Mente i principi di Galles William e Kate facevano gli onori di casa ai 190 ospiti. Non mancava nessuno questo pomeriggio per celebrare i 109 anni della nascita della regina Elisabetta, scomparsa quattro anni fa. C'erano il Duca e la Duchessa di Edimburgo, la Principessa Reale, il Duca e la Duchessa di Gloucester e persino il Duca di Kent e la Principessa Alexandra, questi ultimi due rispettivamente di 90 e 89 anni. Kate ha condiviso un momento emozionante con Tony Gledhill, eroe insignito della George Cross, 88 anni, che ha abbracciato. Il ricevimento è stato organizzato per celebrare la vita e l'eredità di Elisabetta II e ha visto la partecipazione di ospiti provenienti da 45 delle organizzazioni da lei patrocinate, tra cui Cancer Research Uk, la Croce Rossa Britannica, il Jockey Club, il Royal Kennel Club e l'Army Benevolent Fund.

La storica Sala di Marmo della sua residenza londinese – una delle poche aree pubbliche ancora aperte durante le fasi finali del restauro del palazzo – è stata decorata per sembrare una festa di strada, con festoni appesi al soffitto e quadri. Gli ospiti sono stati omaggiati con champagne e uno speciale cocktail dedicato a Elisabetta preparato con il suo Dubonnet preferito. Kate, splendida in un abito di Emilia Wickstead, indossava la collana e gli orecchini di perle della regina scomparsa. Lungo i corridoi erano esposti dei pannelli con i ritratti della monarca in visita a ciascuna delle organizzazioni benefiche, mentre la banda della Guardia a Cavallo suonava una serie di allegre melodie moderne. Si poteva scorgere un orsetto Paddington che faceva capolino da dietro tre rose "Queen Elizabeth II", create da Harkness Roses nel 2021 e donate dalla Royal Horticultural Society agli ospiti d'onore.