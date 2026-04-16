Trump e Vance contro il Papa, i vescovi Usa difendono Leone sulla “guerra giusta”

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Angela Barbieri 16 aprile 2026 a

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I vescovi cattolici americani stanno reagendo all'amministrazione Trump dopo che il vicepresidente JD Vance ha avvertito Papa Leone XIV di "stare attento quando parla di questioni di teologia" e ha richiamato la teoria della "guerra giusta" durante un evento di Turning Point Usa, l'organizzazione giovanile cristiano nazionalista fondata da Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso l'anno scorso. La Conferenza dei vescovi degli Stati Uniti, che rappresenta i leader cattolici in tutto il Paese, ha diffuso una dichiarazione del suo presidente per la dottrina, il vescovo James Massa, nella quale ha difeso l'opposizione del papa alla guerra in Iran.

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"Da oltre mille anni, la Chiesa cattolica insegna la teoria della guerra giusta ed è a quella lunga tradizione che il Santo Padre fa attentamente riferimento nei suoi commenti sulla guerra", ha affermato Massa nella sua dichiarazione. "Vale a dire che, per essere una guerra giusta, deve trattarsi di una difesa contro chi conduce attivamente una guerra, ed è proprio ciò che il Santo Padre ha detto: 'Egli non ascolta le preghiere di coloro che fanno la guerra'". Massa ha aggiunto che il papa non stava semplicemente "offrendo opinioni sulla teologia", ma "predicando il Vangelo ed esercitando il suo ministero come Vicario di Cristo. L'insegnamento costante della Chiesa insiste sul fatto che tutte le persone di buona volontà devono pregare e operare per una pace duratura, evitando i mali e le ingiustizie che accompagnano tutte le guerre".

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Il presidente Trump ha definito il papa "debole sulla criminalità'" e "terribile per la politica estera" in un post su Truth Social pubblicato domenica sera, e Vance, che si è convertito al cattolicesimo sette anni fa, ha cercato di difenderlo durante l'evento di martedì in Georgia, sostenendo che Dio sostiene le guerre giuste, un'affermazione in netto contrasto con l'affermazione del papa secondo cui "chiunque sia discepolo di Cristo, il Principe della Pace, non è mai dalla parte di coloro che un tempo brandivano la spada e oggi sganciano bombe". "Dio era dalla parte degli americani che liberarono la Francia dai nazisti?", ha detto Vance a una folla esigua. "Io credo certamente che la risposta sia sì'". Lo speaker della Camera Mike Johnson ha ribadito lo stesso argomento, nelle ultime ore, affermando che "esiste qualcosa chiamata dottrina della guerra giusta" ed è una "questione molto ben definita nella teologia cristiana", volendo in questo modo spiegare al pontefice quale sia la corretta interpretazione.