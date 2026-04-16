Scontro Trump - Papa Leone: "Ho il diritto di non essere d'accordo con lui"

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16 aprile 2026 a

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Nuovi sviluppi nello scontro a distanza tra Donald Trump e Papa Leone XIV. "Non ho niente contro il Papa", ma "l'Iran non può avere un'arma nucleare", perché "il mondo intero sarebbe in pericolo". Lo ha detto Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. "Ho il diritto di non essere d'accordo col Papa. Il Papa dice quello che vuole e io dico quello che voglio", ha aggiunto il presidente Usa. "Il Papa deve capire", ha proseguito. "L'Iran ha ucciso 42mila persone negli ultimi mesi", ha detto il presidente in riferimento alla repressione delle manifestazioni anti regime, "il Papa deve capire", ha concluso.

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Donald Trump torna sulla polemica con Papa Leone XIV. "Il Papa deve capire una cosa molto semplice, l'Iran non può avere un'arma nucleare", ha detto il presidente parlando con i giornalisti, prima di lasciare la Casa Bianca per recarsi a Las Vegas.