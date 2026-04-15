Trump? "Follia da peccato originale". La "scomunica" di Paglia da Berlinguer

15 aprile 2026 a

a

a

Quello di Donald Trump che si ritrae come un Gesù guaritore è un gesto che tradisce egolatria, il culto di sé. Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo presidente emerito della Pontificia accademia per la vita, commenta così le ultime uscite del presidente americano nel corso della puntata di martedì 14 aprile dI È sempre Cartabianca, su Rete 4.

Capezzone: ondata di conformismo anti-Occidente e anti-libertà. E il governo si tenga alla larga dalla narrazione altrui

Intervistato da Bianca Berlinguer il prelato commenta che quello di Trump "è un delirio di onnipotenza, talmente esasperato e cattivo che è come mettere veleno in un mondo già avvelenato, ecco perché è una doppia responsabilità". Commenti durissimi che arrivano dopo le critiche pesantissime del tycoon a Papa Leone XIV a cui il Pontefice ha replicato con fermezza. "Ma perché Trump è arrivato a paragonarsi a Gesù Cristo?" , chiede la conduttrice. "È la tentazione di tanti, quella che possiamo chiamare egolatria, il culto dell'io, il culto di sé. Ecco, qui ci troviamo di fronte a una follia che è da peccato originale", sono le dure parole di Paglia.