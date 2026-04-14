Usa-Iran, verso nuovi colloqui: secondo round decisivo prima della scadenza della tregua

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Andrea Riccardi 14 aprile 2026 a

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Si parla di un secondo round di colloqui tra delegazioni di Iran e Stati Uniti e nuovi incontri, dopo quelli dello scorso fine settimana a Islamabad, potrebbero tenersi già giovedì, forse a Islamabad, ma non è escluso Ginevra possa essere la sede. Lo riferisce l'Associated Press, come riporta Fox News. L'obiettivo sarebbe arrivare a un accordo per la fine del conflitto prima che il 21 aprile scada la fragile tregua in atto. Il giornale pakistano The Express Tribune scrive che negoziatori iraniani e americani potrebbero tornare a vedersi a Islamabad "entro la prossima settimana" - forse il 16 aprile - e del continuo lavoro del premier Shehbaz Sharif con il vicepremier e ministro degli Esteri, Ishaq Dar, e il feldmaresciallo Asim Munir.

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Ma, evidenzia il giornale, Sharif il 16 aprile potrebbe essere in Arabia Saudita. Da qui, hanno detto fonti citate da Geo News, dovrebbe poi proseguire la missione con tappe in Qatar e Turchia. All'agenzia Dpa diplomatici pakistani hanno confermato che Islamabad spera di ospitare al più presto nuovi colloqui e hanno precisato che Cina, Egitto, Arabia Saudita e Turchia sono in contatto con Teheran e Washington. I quattro Paesi, hanno detto, hanno proposto si tenga questa settimana nella capitale pakistana un nuovo round di colloqui. Le fonti evidenziano l' 'amicizia' tra Cina e Iran e sostengono Pechino abbia consigliato a Teheran di accettare ulteriori negoziati. Non è chiaro, in ogni caso, chi ci sarà questa volta.

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Intanto il leader cinese Xi Jinping ha presentato una proposta in quattro punti per promuovere pace e stabilità in Medio Oriente. Tutto, come ha riferito l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, nel giorno dell'incontro a Pechino con il principe ereditario di Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.