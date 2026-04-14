Stretto di Hormuz, quali navi violano il blocco navale Usa

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14 aprile 2026 a

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Almeno cinque navi che avevano fatto scalo in porti iraniani hanno attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco militare imposto dagli Stati Uniti. E' quanto emerge dai dati delle società di monitoraggio marittimo Kpler e Lseg. Una portarinfuse battente bandiera liberiana, la Christianna, ha transitato nello stretto strategico dopo aver scaricato mais nel porto iraniano di Bandar Imam Khomeini, passando nei pressi dell'isola di Larak, secondo Kpler. Il blocco statunitense era entrato in vigore circa 2 ore prima. Una seconda nave, la petroliera Elpis, battente bandiera delle Comore si trovava nei pressi dell'isola di Larak e ha attraversato lo stretto sempre in base ai dati.

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Secondo Lseg la petroliera di classe medium range Peace Gulf, battente bandiera panamense, è diretta al porto di Hamriyah negli Emirati Arabi Uniti. I dati Kpler indicano che l'unità è tipicamente impiegata nel trasporto di nafta iraniana, materia prima petrolchimica, verso porti non iraniani dell'Asia occidentale per successive spedizioni verso l'Asia. Ancora prima, due navi soggette a sanzioni statunitensi avevano attraversato la cruciale via navigabile, riporta la tv iraniana. Secondo Kpler, la petroliera di classe Handy Murlikishan si sta dirigendo verso l'Iraq per caricare olio combustibile il 16 aprile. Precedentemente denominata Mka, la nave ha già trasportato greggio sia russo che iraniano. E lo stesso vale per la Rich Starry.