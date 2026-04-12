Iran, la minaccia dei pasdaran a Trump: "Attenti al vortice mortale"

Foto: Ansa

12 aprile 2026 a

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Le forze iraniane hanno il pieno controllo dello Stretto di Hormuz, sottolineano i Guardiani della rivoluzione anticipando il rischio, per i nemici, di rimanere intrappolati "nel vortice mortale" delle sue acque "se faranno i calcoli sbagliati". "Tutto il traffico è sotto lo stretto controllo delle forze armate", ha dichiarato il comando navale dei Pasdaran su X dopo che Donald Trump ha minacciato il blocco navale per le navi in entrata e in uscita dallo Stretto.

Usa-Iran, colloqui falliti. Trump: "A Hormuz scatta il blocco navale"

Da Teheran avevano fatto sapere che lo Stretto di Hormuz è chiuso e rimarrà tale finché Washington non accetterà un accordo ragionevole. E' quanto ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citando una fonte informata dei Pasdaran, dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad tra Usa e Iran. Tra i principali punti di contrasto, la gestione del cruciale passaggio marittimo.