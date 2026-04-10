Usa, il monito della Casa Bianca ai dipendenti: "Non scommettete sulla guerra con l'Iran"

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Andrea Riccardi 10 aprile 2026 a

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La Casa Bianca ha avvertito i propri dipendenti di non sfruttare la propria posizione per scommettere sugli sviluppi della guerra con l'Iran. Lo ha svelato il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei fatti. Secondo alcune indiscrezioni, la Casa Bianca ha inviato un'email ai suoi dipendenti avvertendoli di non abusare della propria posizione per effettuare operazioni di insider trading e contratti futures. L'email di avvertimento a tutto il personale della Casa Bianca sarebbe stata inoltrata il 24 marzo, poco dopo che il presidente Donald Trump aveva dato l'annuncio di un'improvvisa sospensione degli attacchi contro l'Iran. Tale mossa è stata preceduta da un'insolita attività sui mercati finanziari: secondo il Wsj, circa 15 minuti prima dell'annuncio di Trump, sono stati chiusi contratti futures sul petrolio per un valore superiore a 760 milioni di dollari. È stato inoltre riportato che di recente tre conti di Polymarket hanno guadagnato più di 600mila dollari scommettendo correttamente sulla tempistica del cessate il fuoco.

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Il Wsj ha evidenziato come le ingenti operazioni e scommesse, effettuate al momento giusto e legate agli sviluppi del conflitto - incluse le scommesse redditizie sui tempi di un cessate il fuoco - abbiano attirato l'attenzione e sollevato preoccupazioni circa il potenziale uso improprio di informazioni riservate. Seppur in assenza di prove che i funzionari abbiano agito sulla base di informazioni privilegiate, l'avvertimento della Casa Bianca è stato presentato come un promemoria delle norme etiche vigenti che vietano ai dipendenti pubblici di utilizzare informazioni riservate per ottenere vantaggi finanziari personali.

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