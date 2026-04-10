Pakistan, il post choc del ministro della Difesa: “Israele cancerogeno, brucino all'inferno”. Poi lo cancella

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Andrea Riccardi 10 aprile 2026 a

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Il ministro della Difesa pakistano, Khawaja Asif, ha cancellato un post su X in cui definiva Israele "cancerogeno" e "una maledizione per l'umanità". Lo riferisce il quotidiano Times of Israel. Il post, pubblicato ieri, ha scatenato proteste a Gerusalemme, che ha affermato che metteva in discussione la capacità del Pakistan di mediare tra Stati Uniti e Iran. Nel post, ora cancellato, Asif scriveva che "mentre a Islamabad sono in corso colloqui di pace, in Libano si sta commettendo un genocidio. Cittadini innocenti vengono uccisi da Israele, prima a Gaza, poi dall'Iran e ora dal Libano, e lo spargimento di sangue continua senza sosta. Spero e prego che coloro che hanno creato questo stato cancerogeno in terra palestinese per sbarazzarsi degli ebrei europei brucino all’inferno".

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“L'appello del ministro della Difesa pakistano alla distruzione di Israele è oltraggioso. Questa non è una dichiarazione che può essere tollerata da alcun governo, soprattutto non da un governo che si proclama arbitro neutrale per la pace”, la replica seccata dell’ufficio di Benjamin Netanyahu, premier israeliano.

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Nel frattempo è emerso che il Pakistan rilascerà visti all'arrivo ai negoziatori e ai giornalisti statunitensi impegnati nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, previsti per questo fine settimana, per facilitarne l'organizzazione. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri pakistano, Ishaq Dar, in un post su X nel quale ha dichiarato che a tutti i delegati, compresi i giornalisti "provenienti dai Paesi partecipanti" che si recheranno a Islamabad questo fine settimana per i colloqui sul cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, verrà rilasciato un visto all'arrivo in Pakistan. "Il Pakistan dà il benvenuto a tutti i delegati, compresi i giornalisti, provenienti dai Paesi partecipanti, che si recheranno in Pakistan per i colloqui di Islamabad del 2026", ha affermato Dar. "A tal fine, si richiede a tutte le compagnie aeree di consentire l'imbarco a tutte queste persone senza visto. Le autorità di immigrazione pakistane rilasceranno loro il visto all'arrivo", ha sottolineato il capo della diplomazia di Islamabad.