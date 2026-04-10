Pakistan, Vance vola ai colloqui con l'Iran: "Non prendeteci in giro"

10 aprile 2026 a

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Si è detto fiducioso il vicepresidente Usa J.D. Vance sui negoziati con l'Iran che si terranno sabato a Islamabad. E senza girarci attorno, dall'uscio dell'Air Force One, manda l’avvertimento: non bisogna prendere in giro gli Stati Uniti. In viaggio verso il Pakistan, fra le teste di serie della delegazione americana figurano l'inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero del presidente, Jared Kushner. Mentre nella squadra iraniana, già arrivata in loco, secondo qualche media locale ci sarebbero anche il presidente del Parlamento, Mohammad e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. I negoziati si concentreranno principalmente su due dossier urgenti: la riapertura in sicurezza dello Stretto di Hormuz e il consolidamento del cessate il fuoco attuale che resta fragile. Si partirà dunque dalla trattativa fra il piano in 15 punti Usa e da quello a 10 punti iraniano.

Dall'altra parte dell'Atlantico, il presidente Donald Trump continua a fare pressione con le sue espressioni. "Il più potente reset del mondo", è il suo messaggio su Truth presumibilmente in un riferimento ai colloqui in Pakistan, che domani metteranno sullo stesso tavolo i due acerrimi avversari.

