Miliziani rapiscono giornalista Usa a Baghdad. Arrestato un sospetto

Foto: Ansa

31 marzo 2026 a

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Militanti armati hanno rapito una giornalista americana a Baghdad, secondo quanto riferito dal corrispondente di Al Arabiya e confermato dal Ministero dell'Interno iracheno. Il rapimento è avvenuto nella capitale irachena da parte di sconosciuti armati. Le forze di sicurezza irachene hanno immediatamente avviato le operazioni per rintracciare i sequestratori e liberare la giornalista. Secondo fonti di sicurezza, uno dei rapitori è stato arrestato mentre gli altri sono riusciti a fuggire. Le autorità hanno precisato che gli sforzi per rintracciare i restanti complici e assicurare il rilascio della giornalista americana sono in corso e proseguono senza sosta-

Una fonte di sicurezza irachena ha riferito che la giornalista rapita è stata trasferita in direzione della provincia di Babil (Babilonia). Inoltre, il conducente arrestato nell'ambito dell'operazione di sequestro risulta in possesso di un documento d'identità di un'istituzione di sicurezza. Il Ministero dell'Interno iracheno ha confermato che "sono in atto tutte le procedure necessarie per seguire il percorso dei rapitori e localizzare la giornalista americana". Al momento non sono state rese note l'identità della giornalista né quella dell'organizzazione per cui lavora. Le autorità irachene mantengono riserbo sulle indagini in corso. La vicenda richiama l'attenzione sulla persistente insicurezza in alcune aree di Baghdad nonostante gli sforzi delle forze di sicurezza per stabilizzare il Paese.

"Le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un'operazione per catturare i responsabili, agendo sulla base di informazioni di intelligence precise", ha dichiarato il ministero, "è stato effettuato un monitoraggio dei movimenti dei rapitori e l'inseguimento ha portato all'individuazione di un loro veicolo che si è ribaltato mentre tentava di fuggire. Le forze sono riuscite ad arrestare uno dei sospetti e a sequestrare uno dei veicoli utilizzati per il crimine. Sono in corso sforzi per rintracciare gli altri coinvolti".