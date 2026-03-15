Baghdad, razzi sull'aeroporto e sul carcere dei jihadisti: 5 feriti

Foto: Lapresse

15 marzo 2026 a

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"Cinque razzi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale di Baghdad ferendo quattro dipendenti aeroportuali e addetti alla aicurezza, oltre a un ingegnere", hanno fatto sapere le autorità irachene. Nell'attacco è stato colpito lo scalo e un impianto per la desalinizzazione dell'acqua, mentre altri razzi sono caduti vicino a un carcere, dove sono detenuti sospetti jihadisti dell'Isis, e a una base aerea irachena adiacente alla sede diplomatica degli Stati Uniti. Le forze di sicurezza irachene hanno sequestrato la rampa di lancio utilizzata per l'attacco nella zona di al-Radwaniya, a sud-ovest di Baghdad.