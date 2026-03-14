Baghdad, l'ambasciata Usa colpita da due droni. Fiamme in un edificio

Foto: Ansa

14 marzo 2026 a

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L'ambasciata statunitense a Baghdad, in Iraq, è stata colpita da due droni. Lo riferisce all'emittente televisiva americana Cnn un funzionario della sicurezza, sebbene l'entità dei danni e l'eventuale presenza di feriti siano ancora sconosciute. Un video geolocalizzato mostra fumo e fiamme che si levano da un edificio nelle vicinanze del complesso dell'ambasciata. Non è chiaro da dove siano stati lanciati i velivoli senza pilota.