Iran, attacco alla base Usa in Arabia e anche lo Yemen inizia a sparare. Violata l'email del capo dell'Fbi

Tommaso Manni 28 marzo 2026 a

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Un attacco iraniano contro una base in Arabia Saudita ha ferito almeno 12 soldati americani, due dei quali in modo grave, secondo quanto riportato dai media statunitensi. L'Iran ha continuato gli attacchi di rappresaglia contro le nazioni del Golfo, accusandole di fungere da trampolino di lancio per gli attacchi statunitensi. L'attacco alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita ha coinvolto almeno un missile e diversi droni, secondo quanto riportato dal New York Times e dal Wall Street Journal, che citano fonti anonime. Secondo quanto riportato dal Wsj, i soldati si trovavano all'interno di un edificio della base al momento dell'attacco. Anche diversi aerei per il rifornimento in volo avrebbero subito danni.

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La guerra rischia di espandersi ulteriormente. Si registra il primo lancio di un missile dallo Yemen contro Israele in un mese di guerra mediorientale. L'Idf ha reso noto su Telegram di aver "identificato il lancio di un missile e di aver attivato i sistemi di difesa anti-aerea per intercettare la minaccia". I ribelli sciiti e filo-iraniani Houthi hanno minacciato di partecipare al conflitto se non saranno sospesi i raid contro l'Iran.

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Intanto il dipartimento di Stato americano ha messo una taglia da 10 milioni di dollari sul gruppo di hacker Handala, legato all'Iran, che è riuscito a violare l'account e-mail personale del direttore dell'Fbi, Kash Patel. Lo riferisce la Cbs. In una nota, la polizia federale ha fatto sapere di essere a conoscenza dell'hackeraggio e assicurato di aver "preso tutte le misure necessarie per mitigare i potenziali rischi. I messaggi rubati, ha assicurato l'Fbi, "sono materiale storico e non coinvolgono informazioni governative". Handala HackTeam, che ha rivendicato l'attacco, ha pubblicato immagini online del direttore dell'Fbi e del suo curriculum.