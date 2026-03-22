Guerra, l'Iran detta le condizioni per la pace: basi Usa chiuse, risarcimenti e… Tutti i punti

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Andrea Riccardi 22 marzo 2026 a

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L'Iran ha indicato sei condizioni chiave per porre fine al conflitto con Stati Uniti e Israele, delineando quello che viene definito un nuovo quadro "giuridico-strategico". Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Tasmin, citando un alto funzionario politico e della sicurezza iraniano. Secondo il funzionario, Teheran starebbe attuando un piano elaborato mesi fa, procedendo "con pazienza strategica" nelle operazioni militari. Il funzionario ha inoltre sostenuto che, dopo aver colpito le difese aeree nemiche, l'Iran avrebbe acquisito il controllo dello spazio aereo, escludendo al momento prospettive di un cessate il fuoco imminente.

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Tra le condizioni poste per fermare il conflitto figurano: garanzie che la guerra non si ripeta, la chiusura delle basi militari statunitensi nella regione e il pagamento di risarcimenti a favore dell'Iran. Teheran chiede inoltre la fine delle ostilità su tutti i fronti regionali. Completano la lista la richiesta di un nuovo assetto giuridico per lo Stretto di Hormuz e l'estradizione di persone legate a media considerati ostili al Paese. Il funzionario ha aggiunto che proposte di mediazione sarebbero già state avanzate da attori regionali, ma ha ribadito che le condizioni iraniane devono essere prese in seria considerazione.