Iran, Trump alla Nato: "Ora disponibili? Troppo tardi". E gela la presidente giapponese

19 marzo 2026 a

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"Gli alleati della Nato stanno diventando più disponibili riguardo all'impegno nello Styretto di Hormuz, ma ormai è troppo tardi". Nello Studio Ovale, a Washington, il presidente Usa è tornato a parlare del rifiuto Nato a prestare assistenza nello Stretto di Hormuz: "Sapete, il Regno Unito vuole inviare delle portaerei adesso. E io ho detto che volevo le portaerei prima della guerra, non le voglio dopo che la guerra sarà stata vinta". Il discorso poi si sposta perché nella stessa stanza, a colloquio, c'è la presidente del Giappone Sanae Takaichi. E presto cala l'imbarazzo. Alla domanda di una giornalista sul perché gli Usa non avessero avvisato gli alleati prima di colpire l'Iran, il Tycoon ha replicato: "Non ne abbiamo parlato con nessuno. Chi ne sa più del Giappone in fatto di sorprese? Perché non ci avete detto di Pearl Harbor?". Una battuta che, dopo una breve pausa e qualche nervoso sorriso, ha creato imbarazzo in sala e che non sembra aver divertito Takaichi.