Israele, l'avvertimento al Libano: "Se non fermate Hezbollah prenderemo il territorio da soli”

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 12 marzo 2026 a

a

a

Israele ha avvertito il Libano che, se non impedirà a Hezbollah di attaccare, "prenderà territorio e lo farà da sé". "Hezbollah ha lanciato ieri pesanti bombardamenti contro lo Stato di Israele. L'Idf ha risposto con forza a Dahiyeh, alla periferia sud di Beirut roccaforte di Hezbollah, e contro obiettivi di Hezbollah in tutto il Libano", ha detto il ministro della Difesa Israel Katz durante una riunione con alti ufficiali dell'Idf, secondo quanto riporta il Times of Israel. "Ho avvertito il presidente del Libano che se il governo di Beirut non saprà come controllare il territorio e impedire a Hezbollah di minacciare le comunità del nord e di aprire il fuoco contro Israele, prenderemo il territorio e lo faremo da soli". Katz e Netanyahu "hanno dato istruzioni all'Idf di prepararsi a un'espansione delle attività in Libano e di ripristinare la calma e la sicurezza nelle comunità del nord".

L'Iran conferma: Khamenei jr è ferito, ma sta bene. Versioni contrastanti sulle ferite

Intanto il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha avvertito che Teheran "abbandonerà ogni restrizione" se Stati Uniti e Israele attaccheranno le isole iraniane nel Golfo. "Qualsiasi aggressione contro il territorio delle isole iraniane farà saltare ogni limite. Abbandoneremo ogni restrizione e faremo scorrere il sangue degli invasori nel Golfo Persico", ha scritto Ghalibaf in un messaggio pubblicato su X. Non è chiaro a quali isole si riferisse il presidente del Parlamento, ma secondo un recente report del sito Axios, citato da funzionari statunitensi, tra le opzioni discusse nel contesto dell'escalation della guerra in Medio Oriente ci sarebbe anche la possibile presa dell'isola di Kharg. Si fa sempre più critica la situazione della guerra. Su ogni fronte.