Iran, Mojtaba Khamenei ferito da Usa e Israele: frattura al piede e lividi, conferma di Teheran

Il ministero degli Esteri iraniano ha confermato che la nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, è ferito ma ha assicurato che si sente bene. Ieri la Cnn ha riportato che Khamenei ha subito una frattura al piede e altre lievi ferite - un livido intorno all'occhio sinistro e lievi lacerazioni al viso - nel primo giorno di bombardamenti di Usa e Israele in Iran, quando sono stati uccisi il padre Ali Khamenei e sua moglie. Voci su un ferimento grave di Mojtaba Khamenei circolavano da diversi giorni, amplificate dal fatto che ancora non sia stato visto in pubblico né abbia parlato da quando è stato scelto come nuova Guida Suprema iraniana. In un'intervista al Guardian, l'ambasciatore iraniano a Cipro Alireza Salarian aveva sostenuto che era stato ferito alle gambe, a una mano e a un braccio. Sempre ieri, il figlio del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, Yousef, aveva fatto sapere che Mojtaba Khamenei era rimasto ferito ma si trova "al sicuro e non ci sono preoccupazioni".

Ieri intanto l'Unione europea ha sanzionato 19 funzionari del regime e di entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Queste nuove sanzioni non colpiscono la nuova Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei. Secondo una fonte diplomatica, le nuove sanzioni non sono direttamente collegate alla guerra in Medio Oriente, ma piuttosto alla situazione repressiva in Iran. Fino a oggi erano stati sanzionati circa 247 individui e 50 entità per violazioni dei diritti umani. Tali sanzioni comprendono, tra le altre cose, il congelamento dei beni nell'Ue e il divieto di ingresso nel territorio dell'Unione europea.