Iran, Israele colpisce sito per lo sviluppo di armi nucleari

Foto: LaPresse

12 marzo 2026 a

a

a

Nell'ambito delle ondate di attacchi completate nei giorni scorsi a Teheran, l'Aeronautica Militare israeliana, agendo su precise informazioni di intelligence delle IDF, ha colpito un ulteriore sito del programma nucleare iraniano. Il complesso "Taleghan" è stato utilizzato dal regime per sviluppare capacità critiche per lo sviluppo di armi nucleari. Negli ultimi anni il complesso è stato utilizzato per sviluppare esplosivi avanzati e per condurre esperimenti sensibili nell'ambito del progetto "AMAD", il programma segreto di sviluppo di armi nucleari degli anni 2000.

Durante l'Operazione Rising Lion, le IDF hanno operato sistematicamente contro centri di ricerca e infrastrutture legate al programma nucleare iraniano al fine di eliminare l'emergente minaccia esistenziale per lo Stato di Israele. Nonostante i danni significativi inflitti al programma, il regime iraniano ha continuato a impegnarsi per migliorare e sviluppare le capacita necessarie per lo sviluppo di un'arma nucleare.

Pertanto, le IDF hanno recentemente rilevato che il regime ha adottato misure per riabilitare il complesso dopo il suo attacco nell'ottobre 2024. L'attacco al complesso "Talghan" si aggiunge ad altri attacchi volti a eliminare la minaccia nucleare iraniana, tra cui l'attacco del 3 marzo 2026 al complesso "Minzadehei". L'attacco fa parte di una serie di operazioni condotte durante l'Operazione Rising Lion, volte a danneggiare ulteriormente le aspirazioni nucleari del regime terroristico iraniano.