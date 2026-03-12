Iran, gli algoritmi decidono chi bombardare: così l'intelligenza artificiale ha rivoluzionato la guerra

Foto: Lapresse

L'intelligenza artificiale sta rimodellando il modo in cui l'esercito statunitense prende decisioni in guerra. È quanto emerge in Iran, dove il Pentagono afferma di aver colpito più di 2.000 obiettivi in soli quattro giorni. Il Financial Times spiega come il ritmo senza precedenti degli attacchi mirati sia stato in parte determinato dai sistemi di intelligenza artificiale che analizzano i fiumi di dati di intelligence provenienti da droni, satelliti e altri sensori, generando opzioni di attacco molto più rapidamente rispetto alla tradizionale pianificazione guidata dall'uomo. Il conflitto segna anche il primo utilizzo sul campo di battaglia di modelli di intelligenza artificiale generativa "di frontiera", con strumenti di IA ampiamente utilizzati dai civili che aiutano i comandanti a interpretare i dati, pianificare le operazioni e fornire feedback in tempo reale durante il combattimento. Negli ultimi due anni, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ampiamente integrato la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale nelle sue operazioni. Il sistema operativo principale per i dati del Pentagono è Maven Smart System di Palantir, che insieme al modello Claude di Anthropic forma un pannello di controllo per l'analisi dei dati in tempo reale per le operazioni in Iran. "Il motivo per cui i modelli di frontiera sono così importanti, ovvero il cambiamento tecnologico dell'ultimo anno e mezzo, è che sono passati dalla sintesi al ragionamento", ha spiegato al FT Louis Mosley, responsabile di Palantir per il Regno Unito e l'Europa. Questa capacità dei modelli di intelligenza artificiale di ragionare ha consentito un "grande balzo nel volume delle decisioni e nella velocità con cui il personale militare può prendere tali decisioni" durante complesse operazioni di guerra.

Eppure, le stesse tecnologie che promettono di accelerare il processo decisionale militare stanno anche suscitando preoccupazioni in merito alla supervisione. Il dibattito si è intensificato a seguito di una recente disputa tra Anthropic e il Pentagono sui limiti dell'intelligenza artificiale militare, sottolineando le criticità legate all'impiego di modelli di frontiera in combattimento. Il bombardamento di una scuola elementare femminile a Minab, nell'Iran meridionale, illustra ulteriormente i rischi letali di obiettivi generati rapidamente o controllati in modo improprio, sebbene non sia ancora chiaro se e in che misura i sistemi di IA siano stati coinvolti in quell'operazione. Nel tentativo di degradare le istituzioni del regime, Stati Uniti e Israele hanno colpito più di 20.000 edifici non militari, secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, di cui 17.353 residenziali. "L'attentato alla scuola femminile mi dà la sensazione che l'edificio fosse in una lista di obiettivi da anni. Eppure questo è stato trascurato, e la domanda è, come?", ha affermato un ex alto funzionario della difesa dell'esercito statunitense. "Una macchina? Un essere umano? Mi piacerebbe credere che l'intelligenza artificiale possa individuare difetti come questo, in teoria. Purtroppo, il combattimento non è mai così impeccabile come la tecnologia dovrebbe essere".

"Se consideriamo la campagna contro l'Isis, la coalizione ha colpito circa 2.000 obiettivi nei primi sei mesi della campagna in Iraq e Siria", ha affermato Jessica Dorsey, che studia l'uso dell'intelligenza artificiale e il diritto internazionale umanitario presso l'Università di Utrecht. "Ora confrontiamo questi dati con i resoconti su questa campagna, dove lo stesso numero di attacchi da parte degli Stati Uniti si è verificato solo nei primi quattro giorni". Durante l'Operazione Epic Fury in Iran, la piattaforma Maven di Palantir funge da "cervello" software, supportando l'intera kill chain: dall'identificazione e dalla definizione delle priorità del bersaglio alla scelta dell'arma appropriata, fino alla valutazione dei danni in battaglia. "Quelle vecchie kill chain si misurano in ore e a volte giorni" ha affermato un esperto di tecnologia della difesa. "Lo scopo dell'intelligenza artificiale è ridurre tutto a secondi e minuti, quasi istantanei". A maggio 2025, il sistema Maven era utilizzato da oltre 20.000 utenti in 35 entità militari sul campo; oggi negli Usa tale numero potrebbe avvicinarsi ai 50.000, con la Nato che si è impegnata a utilizzare Maven nel 2025. "Come si fa a svelare un sistema che esegue 37 milioni di calcoli al secondo?" si chiede Dorsey. "Si riesce a esercitare in modo significativo il controllo e il giudizio umano, appropriati al contesto, sulle decisioni generate da questi sistemi?".