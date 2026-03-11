Usa, allarme Fbi in California: l'Iran e l'attacco con droni lanciati da una nave

Foto: Ansa

Fausta De Rossi 11 marzo 2026 a

a

a

L'Fbi ha avvertito nei giorni scorsi i dipartimenti di polizia della California della possibilità che l'Iran possa reagire agli attacchi americani lanciando droni contro la costa occidentale degli Stati Uniti. Lo riferisce Abc News citando un'allerta visionata dall'emittente. Secondo il documento, diffuso alla fine di febbraio, le autorità statunitensi avrebbero ottenuto informazioni secondo cui, all'inizio del 2026, Teheran avrebbe valutato la possibilità di effettuare un attacco a sorpresa con velivoli senza pilota lanciati da una nave non identificata al largo delle coste americane, con obiettivi non specificati in California nel caso di operazioni militari statunitensi contro l'Iran. L'allerta precisa tuttavia che non ci sono ulteriori dettagli su tempistiche, modalità, bersagli o responsabili dell'eventuale operazione.

Iran, la Cnn rivela: ecco le condizioni dell'Ayatollah Khamenei

L'avviso è stato diffuso mentre l'amministrazione del presidente Donald Trump avviava la sua offensiva contro la Repubblica islamica, alla quale Teheran ha risposto con attacchi di droni contro obiettivi in Medio Oriente. Negli ultimi mesi i servizi di intelligence americani hanno inoltre espresso crescente preoccupazione per l'uso sempre più diffuso di droni da parte dei cartelli della droga messicani e per la possibilità che questa tecnologia venga utilizzata per colpire forze e personale statunitense vicino al confine con il Messico.