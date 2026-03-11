Iran, Cnn afferma: "Khamenei ha piede fratturato e volto lacerato"

11 marzo 2026 a

Sono passati tre giorni dall'ufficializzazione della sua nomina a Guida spirituale dell'Iran, ma il nuovo ayatollah Mojtaba Khamenei non è ancora apparso in pubblico. Tanto è bastato a far scattare ipotesi sulle sue condizioni di vita. Sono trapelate indiscrezioni al riguardo e la la Cnn - citando una propria fonte ben informata sui fatti - ha riferito che il nuovo teocrate di Teheran avrebbe riportato una frattura al piede, un ematoma attorno all'occhio sinistro e diverse lacerazioni in viso a causa del raid israelo-americano che lo scorso 28 febbraio ha ucciso suo padre Ali Khamenei e altri membri della famiglia. Un'informazione che fa il paio con le valutazioni già fornite dall’intelligence israeliana. Stamane il figlio del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, Yousef, aveva fatto sapere che Mojtaba Khamenei fosse ferito ma "al sicuro" e che quindi non ci fossero preoccupazioni.