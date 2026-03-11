Guerra, l'Iran mina lo Stretto di Hormuz: una decina di ordigni in mare, la riapertura si complica

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 11 marzo 2026 a

a

a

L'Iran ha dislocato una decina di mine nello Stretto di Hormuz, una scelta che probabilmente complicherà la riapertura del canale, fondamentale per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto. Lo riporta il Times of Israel, citando fonti a conoscenza della questione. Le esportazioni di petrolio e Gnl attraverso il punto strategico lungo la costa iraniana sono state di fatto bloccate dalla guerra lanciata 12 giorni fa da Stati Uniti e Israele, contribuendo a provocare un'impennata dei prezzi mondiali dell'energia. Il comando militare iraniano ha affermato oggi che il mondo dovrebbe prepararsi al fatto che il prezzo del petrolio raggiungerà i 200 dollari al barile.

Iran, Consiglio Onu condanna Teheran. Astenuti Russia e Cina

In giornata è poi emerso che l'Iran accetterà un cessate il fuoco per porre fine alla guerra solo se questo includerà la garanzia americana che gli Usa e Israele non attaccheranno più la Repubblica islamica in futuro. Lo ha detto Teheran ai mediatori, come riporta il Times of Israel citando Bloomberg. È improbabile che una richiesta del genere venga accolta favorevolmente a Washington e a Tel Aviv.

"Operazione commissionata". La strada del complotto sull'esplosione ad Oslo

Nel frattempo Israele si sta preparando a una potenziale "significativa escalation" degli attacchi da parte dell'Iran e di Hezbollah. Lo hanno detto due fonti israeliane alla Cnn, una delle quali ha affermato che esistono segnali che indicano che anche gli Houthi, sostenuti dall'Iran, in Yemen potrebbero effettuare attacchi, il che rappresenterebbe una novità assoluta dall'inizio della guerra. Sebbene gli Houthi abbiano attaccato Israele durante la guerra dei 12 giorni a giugno, finora non si sono uniti al conflitto regionale in corso. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione dei massimi responsabili politici e della sicurezza israeliani per discutere gli ultimi sviluppi, ha dichiarato un funzionario israeliano all'emittente americana. Il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane, il Generale di Brigata Effie Defrin, ha dichiarato sui social media che al momento non ci sono state modifiche alle istruzioni del Comando del Fronte Interno del Paese. "Le Idf sono preparate con una forte difesa e faranno tutto il necessario per proteggere i cittadini israeliani", ha aggiunto.