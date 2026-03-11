Iran, la condanna del Consiglio Onu. Bahrein: "Minaccia alla stabilità"

11 marzo 2026 a

Il Consiglio di Sicurezza Onu ha approvato con 13 voti a favore e due astenuti (Russia e Cina) la risoluzione proposta dal Bahrein che "condanna con la massima fermezza i gravi attacchi dell'Iran contro i territori di Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania e chiede l'immediata cessazione di tali attacchi e stabilisce che costituiscono una violazione del diritto internazionale e una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale". Il testo ha avuto 135 co-sponsor tra cui Usa e Italia.

"Il messaggio è chiaro - ha affermato l'ambasciatore del Bahrein alle Nazioni Unite, Janal Alrowaiei - La comunità internazionale è determinata a respingere questi attacchi iraniani contro paesi sovrani che minacciano la stabilità dei popoli, soprattutto in una regione di importanza strategica per l'economia globale, l'energia, la sicurezza e la sicurezza del commercio globale".