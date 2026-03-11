Guerra, Germania apre le riserve strategiche di petrolio per frenare i prezzi impazziti

Foto: Lapresse

La Germania sbloccherà il 12% delle sue riserve strategiche di petrolio, su richiesta dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie), per far fronte al forte aumento dei prezzi causato dalla guerra in Medio Oriente. Lo ha annunciato il ministero in una nota. L'Aie ha "chiesto ieri sera (martedì) ai suoi Stati membri di liberare riserve di petrolio per 400 milioni di barili, pari a poco più di 54 milioni di tonnellate", sottolinea la ministra dell'Economia Katherina Reiche durante una conferenza stampa. "Accoglieremo questa richiesta e daremo il nostro contributo" con 2,4 milioni di tonnellate, ha annunciato, senza specificare la ripartizione tra i diversi prodotti petroliferi. "Ci sono petrolio greggio, cherosene per gli aerei e diverse frazioni derivate dal greggio come il combustibile per il riscaldamento domestico", ha elencato. Le riserve totali della Germania ammontano attualmente a 19,5 milioni di tonnellate, ha indicato una portavoce del ministero durante la conferenza stampa regolare del governo. La ministra ha anche precisato che le stazioni di servizio tedesche sono autorizzate ad aumentare il prezzo dei carburanti solo una volta al giorno.

Anche il Giappone ha annunciato che inizierà a utilizzare le proprie riserve di petrolio a partire da lunedì. Gli annunci di Tokyo e Berlino arrivano prima di una riunione dei leader del G7 sull'argomento prevista nel pomeriggio e fanno parte di un'azione "estremamente coordinata", ha assicurato il ministro dell'Economia francese Roland Lescure. L'Aie impone ai suoi membri di mantenere scorte di petrolio equivalenti ad almeno 90 giorni delle loro importazioni nette. La Germania ha già utilizzato le proprie riserve tre volte in passato: durante la Prima Guerra del Golfo (1990-1991), dopo gli Uragani Katrina e Rita nel 2005 - quando la produzione petrolifera statunitense nel Golfo del Messico era ferma - e durante la Rivoluzione libica del 2011.

I prezzi del petrolio hanno ripreso a salire mercoledì, sostenuti ancora dalla guerra in Medio Oriente, che sta paralizzando lo Stretto di Hormuz, una rotta di trasporto cruciale per gli idrocarburi, vicino alla quale diverse petroliere sono state nuovamente colpite. La ministra Reiche ha riconosciuto una situazione "tesa", con prezzi mondiali che sono aumentati di oltre il 30%. A causa delle incertezze sulla durata del conflitto, "i mercati reagiscono attualmente in modo estremamente ipersensibile", ha spiegato, sottolineando che gli Stati possono avere un "effetto moderatore" sui prezzi dissipando i timori di una carenza. Nonostante questa "volatilità nei mercati energetici", "l'approvvigionamento energetico in Germania è garantito" e finora il governo non ha osservato alcun segno di carenza, ha assicurato. Per quanto riguarda il gas, la dipendenza della Germania "dalla regione del Golfo è molto bassa", poiché Berlino importa soprattutto da Norvegia e Stati Uniti. "Gli stoccaggi di gas sono sufficientemente pieni, con un livello del 21%", ha aggiunto, precisando che il clima mite di inizio marzo ha fatto sì che "da due settimane non sia stato necessario attingere alle riserve".