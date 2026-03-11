Guerra del petrolio, l'Iran colpisce tre navi a Hormuz: "Preparatevi a 200 dollari a barile"

Tommaso Manni 11 marzo 2026 a

La guerra in Medio Oriente coinvolge inevitabilmente i flussi commerciali dell'energia. I Pasdaran iraniani hanno attaccato altre due navi nello Stretto di Hormuz. Lo annuncia il comandante della marina della Guardia Rivoluzionaria dell'Iran, Alireza Tangsiri. "La Express Rome, di proprietà israeliana e battente bandiera liberiana, e la nave portacontainer thailandese Mayuree Naree sono state colpite da proiettili iraniani e fermate dopo aver ignorato gli avvertimenti delle forze navali della Guardia Rivoluzionaria", ha dichiarato la Guardia in un comunicato, aggiungendo che "qualsiasi imbarcazione che intenda attraversare deve ottenere il permesso dall'Iran".

La Mayuree Naree, battente bandiera thailandese, è stata attaccata nello Stretto dopo aver lasciato il porto di Khalifa negli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato la Marina asiatica, aggiungendo che i dettagli specifici e la causa dell'attacco sono in fase di indagine. "Sono attualmente in corso le operazioni di salvataggio dei restanti tre membri dell'equipaggio", ha dichiarato la Marina thailandese.

L'Iran ha minacciato di non permettere il passaggio "di neanche un solo litro di petrolio" attraverso lo Stretto di Hormuz per gli Stati Uniti, Israele o i loro alleati. Ogni nave o carico di petrolio sarà considerato "un obiettivo legittimo". "Preparatevi un petrolio a 200 dollari al barile", ha detto il portavoce del comando unificato Khatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaqari. Il prezzo del greggio, ha sottolineato a quanto riportano i media iraniani, "è legato alla sicurezza della regione che voi avete destabilizzato".