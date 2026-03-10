Libano, Israele vuole continuare la guerra e sradicare Hezbollah anche dopo l'Iran

Foto: Lapresse

Alberto Russo 10 marzo 2026 a

a

a

Israele potrebbe proseguire la guerra contro Hezbollah in Libano anche dopo la fine dell'operazione militare con gli Usa contro l'Iran. È quanto riferisce il Financial Times, ripreso dalla stampa israeliana. Secondo una delle fonti citate, l'obiettivo dello Stato ebraico è "infliggere danni sufficienti in modo che non ci sia questo timore costante di dover evacuare i residenti del nord". Gli ha fatto eco un diplomatico arabo secondo il quale "gli israeliani stanno preparando gli attori internazionali alla prospettiva che la guerra con Hezbollah possa protrarsi e durare più a lungo della guerra con l’Iran". Per ora, le truppe dell'Idf operano principalmente vicino al confine e non sono impegnate in un'avanzata in profondità in territorio libanese.

Mojtaba Khamenei eletto Guida Suprema. Ma c'è un duplice mistero: non sarebbe cosciente

Nel frattempo è emerso che oltre 667.000 persone sono sfollate per i raid aerei israeliani in Libano ad oggi, 100mila in più nelle ultime 24 ore. Ad annunciarlo è stato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Mentre il Paese è sottoposto a intensi bombardamenti israeliani da lunedì, "oltre 667mila persone in Libano si sono registrate come sfollate sulla piattaforma online del governo, con un aumento di 100mila in un solo giorno", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra la rappresentante dell'UNHCR Karolina Lindholm Billing.

Trump minaccia Khamenei jr: “Non vivrà in pace”. Da Teheran lo vogliono “cancellare”

L'Onu ha inoltre chiesto ai caschi blu impegnati in Libano di fornire informazioni sul presunto uso da parte di Israele di bombe al fosforo bianco nell'attacco al Libano. Il portavoce lo ha detto commentando la denuncia fatta da Human Rights Watch, secondo cui gli israeliani avrebbero usato munizioni al fosforo, una sostanza altamente tossica, che può provocare gravi ustioni e uccidere.