Iran, Trump minaccia Khamenei jr: “Non vivrà in pace”. Da Teheran lo vogliono “cancellare”

"Lo scontro tra Stati Uniti e Iran si infiamma ancora di più, anche a parole. Oggi a dare il via è il presidente americano Donald Trump, intervenuto a Fox News con toni tutt'altro che concilianti con Teheran. Sulla nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, da poco nominato, Trump ha dichiarato di "non essere felice" per la scelta, aggiungendo una valutazione tagliente: "Non penso possa vivere in pace". Una frase che suona meno come un'analisi geopolitica e più come un avvertimento personale. Sul fronte dei negoziati, il presidente americano ha quasi chiuso la porta, pur lasciando uno spiraglio minimo: "È possibile, dipende dai termini ma è solo possibile... In realtà non abbiamo praticamente più bisogno di parlare con loro, se ci pensate bene, ma è possibile". Un'apertura così condizionata da sembrare, nei fatti, una chiusura.

La risposta iraniana non si è fatta attendere. A farsi portavoce di Teheran è Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, che ha scelto il canale diretto di X per replicare alle minacce americane di colpire l'Iran "venti volte più forte". Il tono è sprezzante: "Il popolo dell'Ashura in Iran non ha paura delle vostre vuote minacce". E ancora, con un crescendo provocatorio rivolto direttamente a Trump: "Nemmeno persone più grandi di te potrebbero eliminare la nazione iraniana. Fai attenzione a non essere cancellato tu". Un botta e risposta continuo all'interno della guerra in Medio Oriente.