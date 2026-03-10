Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Giallo Khamenei, Hegseth: "Ferito? Non posso commentare"

Esplora:
Foto: Ansa
Sullo stesso argomento:

  • a
  • a
  • a

Giallo Khamenei, che fine ha fatto la nuova Guida Suprema di Teheran? I vertici militari degli Stati Uniti glissano sulle condizioni di salute del figlio di Alì Khamenei. Ma che fine ha fatto? "Al momento non posso commentare". Così il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth durante un briefing al Pentagono, alla domanda sulle voci secondo cui Mojtaba Khamenei potrebbe essere rimasto ferito durante gli attacchi contro l'Iran.

 

 

 

La nuova Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, dovrebbe "dare ascolto alle parole" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e "non cercare di dotarsi di armi nucleari". Lo ha affermato il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth durante un briefing al Pentagono. "Il nuovo leader dell'Iran farebbe bene a dare ascolto alle parole del nostro presidente, che è quello di non perseguire le armi nucleari e di dichiararlo apertamente", ha spiegato.

Dai blog