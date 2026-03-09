Trump deluso dalla scelta di Khamenei Jr: "Ucciderlo? Non lo dico..."

Foto: Ansa/Ansa

"Non sono contento". Così Donald Trump ha commentato per la prima volta la nomina del 56enne Mojtaba Khamenei a Guida Suprema iraniana. Interpellato dal New York Post sulle sue precedenti minacce di uccidere qualsiasi successore di Ali Khamenei non approvato dagli Stati Uniti, Trump ha liquidato la questione: "Non ve lo dico. Non sono contento di lui".

Dopo che Mojtaba Khamenei è stato eletto terzo leader supremo dell'Iran, il ministero degli Esteri israeliano, ha affermato che "le sue mani sono già sporche di sangue". "La mela non cade lontano dall'albero. Le mani di Mojtaba Khamenei sono già macchiate dallo spargimento di sangue che ha caratterizzato il governo di suo padre. Un altro tiranno che perpetua la brutalità del regime iraniano", ha scritto il ministero in un post su X. Israele ha ucciso il padre di Khamenei, che era stato la guida suprema dal 1989, il primo giorno della campagna israelo-americana contro l'Iran. Israele ha affermato che avrebbe preso di mira chiunque fosse succeduto a Khamenei padre.

E'intanto atteso oggi il primo discorso di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema iraniana eletta ieri dall'Assemblea degli esperti al posto del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio. Una folla pro reegime si è radunata a Teheran. Siamo aò decimo giorno di guerra. Israele ha annunciato di aver lanciato un'ondata d'attacchi su larga scala contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano: i raid hanno colpito infrastrutture a Teheran, Isfahan e nel sud del Paese.﻿ Nella notte, almeno 32 civili, tra cui bambini, sono rimasti feriti a seguito di un attacco condotto con un drone iraniano sull’isola di Sitra, in Bahrain. A far temere un allargamento della guerra che potenzialmente può riguardare l'area Nato è stato un missile balistico lanciato dall'Iran è inoltre entrato nello spazio aereo turco ed è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea Nato. Caccia della Gran Bretagna hanno inoltre abbattuto droni diretti in Giordania e Bahrein.