Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa

Il conflitto nel Golfo persico continua ad allargarsi, producendo un escalation di tensione globale. Perciò il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di difesa per venerdì 13 marzo alle ore 10 presso il Quirinale. L'ordine del giorno sarà la guerra in Iran e in Medio Oriente, quindi l'analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Un appuntamento ancor più importante, se letto alla luce del nuovo attacco iraniano alla Turchia - membro della Nato che sta sollevando dibattiti in merito all'applicazione dell'articolo 5.

Il Consiglio supremo di difesa è un organo di rilevanza costituzionale, preposto all’esame dei problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale. Questo organo costituisce il principale strumento con cui il Capo dello Stato acquisisce circostanziate conoscenze degli orientamenti del Governo in materia di sicurezza e difesa, per poter svolgere adeguatamente il complesso ruolo di equilibrio e garanzia attribuitogli dalla Costituzione. è dunque un organo di dialogo e confronto preventivo tra i responsabili dell'indirizzo politico in materia di difesa nazionale,