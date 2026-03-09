Iran, Nato intercetta un missile balistico sopra la Turchia. Si rischia il peggio

Foto: Lapresse

Le difese della Nato hanno distrutto sopra la Turchia un missile balistico lanciato dall'Iran nell'est del Mar Mediterraneo. Lo rende noto il ministero della Difesa turco. Alcuni frammenti del missile iraniano sono caduti nella provincia di Gaziantep nel sud-est del paese senza causare feriti. "Un missile balistico lanciato dall'Iran e penetrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dagli elementi di difesa aerea e antimissile della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale", si legge nel comunicato della Difesa turca. "Ribadiamo ancora una volta che saranno prese con determinazione e senza esitazione tutte le misure necessarie contro qualsiasi minaccia diretta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese", si legge ancora nella nota del ministero. L'episodio ha spinto le forze della gendarmeria a isolare la zona e ad avviare un'indagine. Si tratta del secondo incidente di questo tipo sul territorio turco dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. I media locali di Gaziantep hanno riferito che il ritrovamento dei detriti ha attirato rapidamente l'attenzione pubblica, diffondendosi sui social media. Le forze di sicurezza sono state immediatamente inviate sul posto e sono state rafforzate le misure di sicurezza nell'area.

Intanto il Dipartimento di Stato americano ha deciso di sospendere i servizi del Consolato di Adana, nel sud della Turchia, e ha ordinato al personale governativo statunitense non essenziale e ai familiari dei dipendenti di lasciare il Paese a causa di rischi per la sicurezza. Nel messaggio comparso sul sito web della rappresentanza diplomatica in Turchia tutti li americani presenti nel sud-est della Turchia sono fortemente incoraggiati a lasciare l'area immediatamente. Il Dipartimento di Stato specifica che i cittadini statunitensi in caso di necessità devono rivolgersi alle sedi di Istanbul e Ankara.