Libano, giro di vite contro l'Iran. Hezbollah risponde minacciando l'esercito regolare

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 09 marzo 2026 a

a

a

Hezbollah ha dato istruzioni ai suoi militanti di affrontare l'esercito libanese qualora questo tentasse di intervenire nelle attività del gruppo contro Israele. Lo ha dichiarato una fonte al Jerusalem Post, aggiungendo che "l'istruzione è molto chiara: se l'esercito libanese tenta di smantellare una posizione o di impedire il lancio di razzi, bisogna affrontarlo". L'indicazione giunge mentre il governo libanese ha recentemente iniziato ad adottare misure contro gli iraniani e i membri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) nel Paese. Tra le altre misure, il Libano ha annunciato che i cittadini dell'Iran potranno entrare nel Paese solo con un visto, ha definito l'IRGC un'organizzazione illegale ed ha espulso dal Paese alti funzionari iraniani. La decisione del Libano fa seguito alla richiesta di Israele di agire contro i membri del regime che operano sul suolo libanese.

L'Iran colpisce il Bahrein: 32 feriti. In fiamme impianto petrolifero: “Stato di forza maggiore”

Nel frattempo un attacco aereo ha colpito la periferia sud di Beirut, hanno riferito i media statali libanesi, dopo che Israele aveva avvertito che avrebbe preso di mira le filiali di una società legata a Hezbollah. Le immagini trasmesse in diretta dall'AFPTV hanno mostrato grandi colonne di fumo che si alzavano dalla zona, roccaforte del gruppo armato sostenuto dall'Iran. Stamattina, l'esercito israeliano aveva avvertito che avrebbe colpito le filiali di Al-Qard al-Hasan, una società finanziaria legata a Hezbollah che opera principalmente nelle roccaforti del gruppo.