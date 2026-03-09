Iran accusa l'Europa di aver scatenato la guerra: “Avete incoraggiato Usa e Israele”

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 09 marzo 2026

a

a

L'Iran ha accusato i paesi europei di aver creato le condizioni che hanno portato gli Stati Uniti e Israele ad attaccare la Repubblica islamica e a scatenare una guerra. "Purtroppo i paesi europei hanno contribuito a creare queste condizioni", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei in una conferenza stampa settimanale. "Invece di insistere sullo stato di diritto, invece di opporsi alle prepotenze e agli eccessi degli Stati Uniti, hanno parlato e concordato con loro al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla discussione sul ripristino delle sanzioni, e tutte queste cose insieme hanno incoraggiato i partiti americano e sionista a continuare a commettere i loro crimini", ha aggiunto.

Teheran inoltre è tornata a negare il proprio coinvolgimento negli attacchi contro Turchia, Cipro e Azerbaigian. Nel briefing con i giornalisti Baghaei ha pure affermato che "nessuna offensiva è partita dal territorio iraniano" contro quei Paesi. "Abbiamo ripetutamente avvertito che il nemico potrebbe condurre alcuni attacchi per provocare una frattura tra noi e gli altri Paesi", ha aggiunto il portavoce. "Stiamo facendo del nostro meglio per garantire la sicurezza e fornire la protezione necessaria a tutte" le missioni diplomatiche nel Paese. Questo nonostante "le parti belligeranti hanno superato tutte le linee rosse”, ha concluso.

Nel frattempo l'Esercito israeliano ha reso noto di aver distrutto "oltre 16 aerei da trasporto appartenenti al Corpo del Quds iraniano vicino all'aeroporto di Teheran". Secondo Israele "gli aerei bersagliati venivano utilizzati per il trasferimento di armi e finanziamenti ad alleati di Iran in Medio Oriente".