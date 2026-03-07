Iran, possibili soldati Usa sul campo: Trump ci pensa seriamente

Foto: Lapresse

Angela Barbieri 07 marzo 2026 a

a

a

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso privatamente un serio interesse a schierare truppe statunitensi sul territorio iraniano. Lo riporta Nbc News, citando due funzionari statunitensi, un ex funzionario statunitense e un'altra persona a conoscenza delle conversazioni. Stando alle fonti Trump ha discusso l'idea di schierare truppe di terra con i suoi collaboratori e funzionari repubblicani fuori dalla Casa Bianca, delineando allo stesso tempo la sua visione di un Iran postbellico in cui l'uranio iraniano sia sicuro e che gli Stati Uniti e un nuovo regime iraniano cooperino nella produzione di petrolio, in modo simile a come stanno facendo Washington e il Venezuela.

L'Iran sta finendo i missili da lanciare, calano anche i droni. E chiede aiuto alla Cina

I commenti del presidente, che esprimono un serio interesse per l'invio di truppe di terra, non si sono concentrati su un'invasione terrestre su larga scala dell'Iran, quanto sull'idea di un piccolo contingente di truppe statunitensi da utilizzare per specifici scopi strategici. Le fonti hanno aggiunto che Trump non ha preso alcuna decisione né impartito ordini relativi alle truppe di terra. La Casa Bianca ha però respinto la ricostruzione, sostenendo che il presidente mantiene aperte tutte le opzioni.