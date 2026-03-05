Guerra, caccia dell'Iran a due minuti dall'attacco alla base Usa in Qatar: il retroscena critico

Foto: Lapresse

Caccia iraniani erano vicinissimi all'attacco alla base militare Usa in Qatar, la più grande in Medio Oriente, quando i caccia qatarioti li hanno abbattuti nella loro prima missione di combattimento aereo. Lo rivela oggi la Cnn che cita due fonti informate su quanto successo lunedì mattina, quando i Guardiani della Rivoluzione iraniana hanno inviato due caccia Su-24 verso la base di al-Udeid, che solitamente ospita 10mila militari americani, e Ras Laffan, impianto per il gas naturale fondamentale per l'economia del Qatar. Secondo una fonte, i caccia iraniani erano "a due minuti" dai loro obiettivi, mentre un'altra specifica che gli aerei sono stati identificati visivamente e fotografati, con le immagini che mostrano che avevano "bombe e munizioni guidate". La difesa del Qatar ha lanciato un avvertimento audio, ma non ha ricevuto nessuna risposta dai caccia, che hanno iniziato a volare a un'altitudine maggiore per evadere il controllo dei radar.

Determinato di trovarsi di fronte a velivoli "classificati come ostili", il Qatar ha fatto alzare in volo i suoi caccia e un F15 ha ingaggiato un "combattimento aereo" ed ha abbattuto i due caccia iraniani che sono precipitati in acque territoriali del Qatar. Il portavoce del ministero degli Esteri martedì aveva specificato che era in corso un'operazione di ricerca degli equipaggi. Da quando è stato avviato l'attacco israelo-americano contro l'Iran, Teheran ha usato centinaia di missili e droni per attaccare Paesi alleati degli Usa nella regione, ma la missione sul Qatar ha segnato la prima volta che ha usato caccia per colpire un Paese della regione.

Nel frattempo il Qatar ha annunciato l'intenzione di evacuare i residenti che vivono nei pressi dell'ambasciata di Washington a Doha, dopo gli attacchi iraniani di rappresaglia contro il paese del Golfo. "Le autorità competenti stanno evacuando i residenti che vivono nelle vicinanze dell'ambasciata statunitense come misura precauzionale temporanera", ha scritto il ministero degli Interni del Qatar su X. "È stato loro fornito un alloggio adeguato come parte delle necessarie misure preventive", ha aggiunto. In precedenza il ministero aveva esortato i cittadini a "restare all'interno delle proprie case e degli edifici" e a "evitare di uscire se non in caso di necessità".