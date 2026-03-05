Guerra, l'Iran colpisce alza il tiro: missili e droni contro l'Azerbaigian. “Pronti alla risposta”

Foto: Lapresse

Missili e droni provenienti dall'Iran sono caduti nei pressi dell'aeroporto nell'enclave azera di Nakhchivan. Lo riferisce l'agenzia Reuters che cita una fonte vicina al governo. L'aeroporto di Nakhchivan si trova a circa sei miglia dal confine con l'Iran. L'attacco ha causato il ferimento di due persone e ha spinto l'Azerbaigian a convocare l'inviato iraniano. "Un drone ha colpito il terminal dell'aeroporto nella Repubblica autonoma di Nakhchivan, mentre un altro è caduto nei pressi di un edificio scolastico nel villaggio di Shakarabad", ha dichiarato il ministero degli Esteri azero in una nota. "Condanniamo fermamente questi attacchi con droni lanciati dal territorio della Repubblica Islamica dell'Iran, che hanno causato danni all'edificio dell'aeroporto e il ferimento di due civili".

È la prima volta che uno Stato del Caucaso viene preso di mira dall'Iran dall'inizio della guerra con Usa e Israele e Baku ha fatto sapere di riservarsi il diritto di adottare misure di ritorsione. L'Azerbaigian ha adottato una posizione neutrale nel conflitto mediorientale e ha recentemente stretto legami con Israele e l'amministrazione Trump, allontanandosi gradualmente da Mosca. Non ospita basi militari statunitensi, il che suggerisce che l'Iran potrebbe estendere i suoi attacchi oltre gli obiettivi direttamente collegati alle forze americane. La crescente cooperazione militare di Baku con Israele ha causato attriti con Teheran, sebbene i due Paesi abbiano mantenuto relazioni sostanzialmente pragmatiche.

Entrambi i paesi sono a maggioranza musulmana sciita e l'Iran ospita milioni di azeri - le stime variano da circa 15 a oltre 20 milioni - molti dei quali vivono nelle province nord-occidentali al confine con l'Azerbaigian. Come detto il ministero degli Esteri azero ha reso noto di aver chiesto a Teheran una spiegazione e precisato che Baku si riserva il diritto di "adottare le misure appropriate in risposta".