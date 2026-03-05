Guerra, l'Iran prova a smentire il missile contro la Turchia. E intanto attacca il Kurdistan

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 05 marzo 2026 a

a

a

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha negato di aver sparato contro la Turchia, dopo le notizie secondo cui le difese Nato avrebbero intercettato un missile diretto nello spazio aereo turco. "Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran rispettano la sovranità della Turchia, Paese vicino e amico, e negano qualsiasi lancio di missili verso il suo territorio", ha dichiarato lo Stato Maggiore in una nota diffusa dai media iraniani. Ieri le difese Nato in Turchia hanno riferito di aver intercettato un missile iraniano sul Mediterraneo orientale e che i detriti sono caduti nell'estremo sud del Paese, senza causare vittime. "Un missile balistico lanciato dall'Iran, diretto verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato Iraq e Siria, è stato neutralizzato dalle difese aeree e missilistiche della Nato dislocate nel Mediterraneo orientale", ha dichiarato il Ministero della Difesa turco.

Il “potere dietro la veste” del figlio prediletto. Ecco chi è davvero Mojtaba Khamenei

Nel frattempo l'Iran ha pure reso noto di aver lanciato un attacco contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno. "Abbiamo preso di mira la base dei gruppi curdi con tre missili", è il testo di un comunicato militare citato dall'agenzia Irna. Teheran ha sottolineato di aver colpito gruppi curdi "che si oppongono alla rivoluzione" come segno di avvertimento alle forze "separatiste" che vogliono scendere in campo contro l'Iran. Nel raid è morto l'esponente di un gruppo di curdi iraniani in esilio. "I gruppi separatisti non pensino di poter scendere in campo. Non lo tollereremo", ha dichiarato il segretario del Consiglio supremo iraniano, Ali Larijani.

Trump e la guerra all'Iran: i dem provano a fermarlo ma i repubblicani blindano il presidente

Giusto ieri è emersa la notizia dell'attacco curdo in Iran. Una novità lanciata dalla rete tv israeliana i24News. Yulia Pobegailova aveva parlato sul social X di notizia in esclusiva, sostenendo che forze curde in Iraq, legate al Pjak, Partito per la Vita Libera in Kurdistan, hanno lanciato un attacco di terra in Iran contro il regime islamico. La giornalista aveva citato fonti del governo curdo iraniano. Secondo l'articolo, di cui viene indicato un link, i combattenti curdi avrebbero cominciato le operazioni fin da lunedì e avrebbero sfondato le linee nemiche nella zona dei monti Zagros. Le forze iraniane avrebbero evacuato la città di Mariwan, al confine con l'Iraq, e cominciato la difesa dell’area. Ma poi è arrivata la smentita, che non ha fermato l’attacco di Teheran.