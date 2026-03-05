Iran, bunker distrutti e i missili non escono più: Usa e Israele azzoppano l'arsenale di Teheran

Foto: Lapresse

Alberto Russo 05 marzo 2026

L'Iran ha trascorso decenni a costruire bunker sotterranei per proteggere il suo vasto arsenale missilistico dalla distruzione. A meno di una settimana dall'inizio della guerra con i suoi due avversari più potenti, Usa e Israele, questa strategia sta iniziando a sembrare un errore. Aerei da guerra e droni armati statunitensi e israeliani sorvolano le decine di basi militari scavate nella roccia, colpendo i lanciatori missilistici quando emergono per sparare. Nel frattempo, ondate di bombardieri pesanti hanno sganciato munizioni sui siti, apparentemente seppellendo le armi iraniane sottoterra in alcuni punti.

Le immagini satellitari scattate negli ultimi giorni mostrano i resti fumanti di diversi missili e lanciatori iraniani distrutti durante gli attacchi aerei statunitensi e israeliani nei pressi degli ingressi delle "città missilistiche", come i funzionari iraniani chiamano i siti sotterranei. Teheran è riuscita a lanciare più di 500 missili contro Israele, basi statunitensi e altri obiettivi nella regione del Golfo Persico dall'inizio del conflitto, sebbene molti siano stati intercettati, secondo quanto rivelano i governi della regione.

Dai primi giorni della guerra, le salve di grandi dimensioni sono diminuite, segno che gli attacchi israelo-americani stanno riducendo la capacità di Teheran di reagire. "Stiamo dando la caccia agli ultimi lanciatori di missili balistici rimasti all'Iran per eliminare quella che definirei la loro residua capacità di lancio di missili balistici", ha dichiarato martedì in un video briefing l'ammiraglio Brad Cooper, comandante in capo degli Stati Uniti in Medio Oriente. "Stiamo vedendo che la capacità dell'Iran di colpire noi e i nostri partner sta diminuendo".